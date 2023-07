Strenge E-Bike-Regeln: Junge Chinesen steigen auf E-Rollstühle um

Im ersten Halbjahr 2023 ist der Verkauf von elektrischen Rollstühlen in China um 60 Prozent gestiegen.

Da China neue Regeln für E-Bikes einführt, wechseln viele junge Menschen in der südchinesischen Stadt Guangzhou auf elektrische Rollstühle. Während das Fahren per E-Bike in vielen Gegenden eingeschränkt ist, sollen die E-Rollstühle Berichten zufolge keinen Verkehrsvorschriften unterliegen.

Unter anderem gilt für E-Bikes eine Geschwindigkeitsbegrenzung und die Verpflichtung, beim Überqueren eines Zebrastreifens abzusteigen und das Fahrrad zu schieben. Laut dem chinesischen Verkehrsministerium seien auch motorisierte Rollstühle an diese Verkehrsregeln gebunden, die Benzin als Treibstoff verwenden und registriert werden müssen. E-Rollstühle sind von diesen Vorschriften hingegen ausgenommen.

➤ Mehr lesen: Wie ein Segway: Elektro-Rollstuhl fährt nur auf zwei Rädern