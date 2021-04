Studie: 60 Prozent österreichischer Firmen erlebten Cyberangriffe

Davon erlebten 79 Prozent der betroffenen Unternehmen Phishingattacken, 48 Prozent Malware-Angriffe. 38 Prozent der Unternehmen haben während der Pandemie einen Anstieg von Hackerangriffen festgestellt, bei großen Firmen registrierten 54 Prozent einen Anstieg der Angriffe. Obwohl so viele Firmen Opfer von Cyberattacken werden, gehen der Studie zufolge nur 35 Prozent von ihnen damit an die Öffentlichkeit.

"Cybercrime as a Service"

Die Situation sei von Kriminellen als lukratives Geschäftsmodell genutzt worden, heißt es weiter. Man habe es mit einer "absoluten Professionalisierung" zu tun, bei der Gruppen auf Arbeitsteilung setzen und Tools zum Hacken bereitstellen.

Neben wirtschaftlichen würden auch ideologische und politische Interessen eine wesentliche Rolle spielen. 25 Prozent der großen Unternehmen wurden Opfer sogenannter APTs, (Advanced Persistent Threats) also staatlich unterstützter Angriffe. Insgesamt gaben 53 Prozent aller befragten Unternehmen an, dass "Cyberangriffe durch vermutlich staatliche Akteure an Bedeutung gewonnen haben". Damit werden APTs als neues Top-Risiko gewertet.