Daten von 1,3 Millionen Clubhouse-Nutzern im Netz

Nun sind auch Nutzerdaten von der audiobasierten Social-Media-Plattform Clubhouse im Netz aufgetaucht.

Die persönlichen Daten von 1,3 Millionen Clubhouse-Nutzern sind in einem populären Hacker-Forum veröffentlicht worden, berichtet Cyber News am Samstag. „Die gehypte Plattform mit seiner SQL-Datenbank erlebt gerade das gleiche Schicksal wie zuvor LinkedIn und Facebook“, heißt es in dem Bericht.



Persönliche Daten von 1,3 Millionen Nutzern sind von dem Datenleck betroffen, darunter die Namen der Nutzer, ihre dazu gehörige User ID, ihre Social-Media-Profilnamen wie Twitter- und Instagram-Handles, die Zahl der Follower, wann der Account erstellt wurde und wer den User eingeladen hat. Clubhouse hat bisher weder gegenüber Cyber News noch auf eine Anfrage von Business Insider reagiert. Somit ist noch nicht bestätigt, ob die angebotenen Daten wirklich echt sind. Unbekannt ist auch, seit wann die Alpha Exploration Co, der App-Betreiber von Clubhouse, über das Datenleck Bescheid weiß.

© Screenshot

Phishing-Angriffe möglich Das Team von Cyber News warnt, dass mit diesen Daten Phishing-Angriffe und andere Social-Engineering-Versuche möglich werden. Zwar gibt es in der Clubhouse-Datenbank keine Kreditkartendaten, aber mit der Verbindung zu den anderen Social-Media-Profilen könnten Angreifer gezielte Versuche starten, bestimmte User-Logins zu knacken und die Online-Identität der Menschen zu stehlen.



Genau wie beim LinkedIn- und Facebook-Hack sollten Nutzer in der nächsten Zeit besonders sorgfältig sein, wenn sie unerwartete Mails erhalten. Zudem sollte man bei all seinen Social-Media-Accounts die 2-Faktor-Authentifizierung aufdrehen und starke Passwörter wählen und diese in einem Passwortmanager speichern.