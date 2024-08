Super-Flugzeugträger hat jetzt einzigartige Drohnen-Kommandozentrale

Die USS George H.W. Bush wurde mit einem Zubau ausgestattet, in dem Drohnen gesteuert werden.

Die US Navy hat den Flugzeugträger USS George H.W. Bush (CVN 77) mit einer neuartigen Kommandozentrale ausgestattet, über die unbemannte Fluggeräte gesteuert werden können. Es ist das erste derartige Unmanned Air Warfare Center (UAWC) , das auf einem Flugzeugträger konstruiert wurde, wie die Navy in einer Presseaussendung berichtet.

Die USS George H.W. Bush gehört der Nimitz-Klasse an und gilt damit als Supercarrier . Mittel- bis langfristig sollen alle Flugzeugträger der Nimitz- sowie der Ford-Klasse mit UAWCs ausgestattet werden.

Künftig sollen Air Vehicle Pilots (AVPs) dort künftige Luftoperationen der MQ-25 Stingray steuern. Anfang kommenden Jahres sollen nun die ersten Tests mit dem Kommandoposten durchgeführt werden.

Luftbetankung

Die MQ-25 ist eine Drohne, die künftig zur Luftbetankung von Kampfjets eingesetzt werden wird. Ihre Entwicklung ist allerdings von zahlreichen Verzögerungen gezeichnet, seit Boeing 2018 den Zuschlag für die Entwicklung bekommen hat.

Ursprünglich wollte man schon in diesem Jahr betriebsbereit sein, nun wurde der Zeitpunkt aber auf 2026 verlegt. Künftig will die Navy eine ganze Flotte mit 76 Stück der Betankungs-Drohnen betreiben, wie The War Zone schreibt.

