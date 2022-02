Die 5 besten Super-Bowl-Werbespots

Kein Wunder also, dass laut NBC für 30-Sekunden-Spots bereits im September Summen von 6,5 Millionen Dollar und mehr flossen. Entsprechend eindrucksvoll bzw. einprägsam müssen sie sein und wecken im Gegensatz zu anderen Werbepausen bei vielen (Sport-) Fans das Interesse. So spielt beispielsweise Arnold Schwarzenegger den griechischen Gott Zeus , der sich mit seiner Gemahlin Hera ( Salma Hayek ) in Florida zur Ruhe setzt und den elektrischen BMW-SUV iX fährt. Aber das war noch nicht alles - wir haben euch 5 weitere der besten diesjährigen Super Bowl-Werbespots herausgesucht.

Snacks und Sportübertragungen waren schon immer eine gute Kombi. In der neuen Comedy-Werbung von Lay´s schwelgen die beiden Schauspieler Paul Rudd und Seth Rogen in alten Erinnerungen, wo komischerweise auch immer eine Tüte Chips nicht fehlte.

2) Alexa liest Gedanken

Der Alexa-Service von Amazon kann für seine Besitzer*innen verschiedenste Informationen heraussuchen und Dienste anbieten. Im Spot mit dem Promi-Paar Scarlett Johansson und Colin Just scheint es so als könnte Alexa wissen, was sich in ihren Köpfen abspielt – mehr als ihnen vielleicht lieb ist.