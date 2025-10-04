Triebwerk explodiert: Airbus der Swiss muss Start abbrechen

Diesmal in den Videos der Woche: Ein misslungener Start, ein verfluchter Wolkenkratzer und ein fliegender DeLorean.

Es dürfte ein durchaus markantes Erlebnis für die Crew und die Passagiere dieser A330 der Swiss gewesen sein, als ein Start am internationalen Flughafen von Bosten abgebrochen werden musste. Wie in dem Video zu sehen ist, schossen Flammen aus dem Triebwerk und es knallte laut.

Da sich das Flugzeug noch unter der Entscheidungsgeschwindigkeit V1 befand, war der Abbruch noch möglich. Zu sehen ist in dem Video auch, wie die Nase der Maschine aufgrund des ausbleibenden Schubs nach rechts zog. Der Pilot oder die Pilotin reagierte jedenfalls rasch und korrigierte erfolgreich.

Der Grund für das Triebwerksproblem ist derzeit noch unbekannt. Die Passagiere wurden mit einer Ersatzmaschine an ihr Ziel Zürich gebracht, wie Aviation Herald schreibt.