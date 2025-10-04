Triebwerk explodiert: Airbus der Swiss muss Start abbrechen
Es dürfte ein durchaus markantes Erlebnis für die Crew und die Passagiere dieser A330 der Swiss gewesen sein, als ein Start am internationalen Flughafen von Bosten abgebrochen werden musste. Wie in dem Video zu sehen ist, schossen Flammen aus dem Triebwerk und es knallte laut.
Da sich das Flugzeug noch unter der Entscheidungsgeschwindigkeit V1 befand, war der Abbruch noch möglich. Zu sehen ist in dem Video auch, wie die Nase der Maschine aufgrund des ausbleibenden Schubs nach rechts zog. Der Pilot oder die Pilotin reagierte jedenfalls rasch und korrigierte erfolgreich.
Der Grund für das Triebwerksproblem ist derzeit noch unbekannt. Die Passagiere wurden mit einer Ersatzmaschine an ihr Ziel Zürich gebracht, wie Aviation Herald schreibt.
Technische Schwierigkeiten bei Start und Landung sind generell sehr gefährlich. Pilotinnen und Piloten werden deswegen intensiv geschult, um die Situationen meistern zu können. Auch Flugzeuge werden diesbezüglich getestet.
Verfluchter Wolkenkratzer
Der Wolkenkratzer 432 Park Avenue ist ein ikonischer, extrem schlanker Wolkenkratzer in New Yorks Billionaires' Row, der teure Wohnungen und großartige Ausblicke bietet. Die Konstruktion hat jedoch ihre Schwächen und ist etwa sehr anfällig für Wind, was allerlei Probleme mit sich bringt.
Darum reichten die Bewohner eine große Klage gegen die Entwickler ein, in der sie über 1.500 Mängel und Probleme wie "schrecklichen Lärm und Vibrationen" sowie Aufzugsstörungen nannten. Dieses Video geht der Kontroverse auf den Grund.
DeLorean aus Zurück in Zukunft 2 fliegend nachgebaut
Ein fliegender DeLorean in echt? Klingt unglaublich, aber diese Bastler haben das geschafft und beeindrucken auch wenn das Modell nicht ganz die Originalgröße hat.
Password Game in 24 Sekunden gewinnen
Kennt ihr das Passwort Game? Falls nicht, probiert es jetzt aus. Und dann seid beeindruckt, wie Speedrunner das Spiel in unter 30 Sekunden lösen.
Exoskelett beim Radfahren
Um motorische Unterstützung beim Radfahren zu bekommen, greift man heute in der Regel zum E-Bike. Es geht aber auch komplizierter. Bei GCN hat man sich ein Exoskelett geschnappt und sich damit aufs Rad gesetzt.
Füße mit Kettensäge abgetrennt: Roboterhund läuft einfach weiter
Noch nicht genug? Dann schaut beim Ins Netz gegangen der Vorwoche rein. Dort seht ihr, wie man sehr grob mit einem Roboter umgeht.
Kommentare