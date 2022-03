Taugen Bitcoin und Co. als Krisenwährungen?

Die Ukraine hat, nachdem sie ausdrücklich darum bat, innerhalb weniger Tage mehrere Millionen Euro in Form von Krypto-Spenden erhalten. Damit kauft sie nun unter anderem kugelsichere Westen und Nachtsichtgeräte. Gleichzeitig geht in den Medien die Frage um, ob Russland die vom globalen Westen verhängten Sanktionen mit Kryptowährung umgehen könnte. Weniger Dollar-Zahlungsverkehr, mehr Bitcoin, so die Logik.

Beide Kriegsparteien nutzen Kryptowährung, um sich in der geopolitischen Auseinandersetzung einen Vorteil zu verschaffen. Der erste große Konflikt in der Krypto-Ära zeigt, wie einfach Geld über Grenzen hinweg auf Krypto-Plattformen verschoben werden kann. „Das ist ein Zahlungssystem, dass nicht nur unter der Kontrolle von Staaten ist. Es ist wertfrei“, so Alfred Taudes vom Forschungsinstitut für Kryptoökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien gegenüber der futurezone. „Niemand kann wirklich verhindern, dass es auf die eine oder andere Weise verwendet wird“.

Dass Ethereum, Bitcoin und Co. zu einer Variable im Russland-Ukraine-Krieg geworden sind, wirft Fragen auf. Können Kryptowährungen die Auseinandersetzung maßgeblich beeinflussen? Und taugen sie als Krisenwährung, als finanzieller „sicherer Hafen“, in politisch und wirtschaftlich brisanten Zeiten?

Spenden nur Tropfen auf dem heißen Stein

Tatsächlich zieht der Handel mit Kryptowährungen sowohl in der Ukraine als auch in Russland durch den Krieg an. Seit dem Beginn der russischen Invasion verzeichnen Kryptobörsen Transaktionsspitzen in ukrainischem Hrywnja und russischem Rubel. Die Spenden an die Ukraine sind allerdings nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Zwar hat noch niemals zuvor ein Land so viele Spenden in Gestalt von Kryptowährung erhalten, im Vergleich zu anderen Ausgaben in der Auseinandersetzung ist der Anteil an Krypto-Transaktionen aber gering.

In Kriegsgebieten hätten Kryptowährungen dennoch einen Nutzen, wie Ökonom Taudes weiß: „Sobald man über Internet und seinen Key verfügt, kann man überall auf der Welt auf seine Wallet zugreifen.“ Wer also dazu genötigt wird, aus einem Kriegsgebiet zu fliehen, hat die Möglichkeit – sofern er das nötige Know-how hat – seine Assets zu übertragen.

Die Kehrseite: Kryptowährungen sind bekannt für ihre starken Wertschwankungen. “Die Kurse gehen enorm rauf und runter, manchmal an einem Tag um 10 Prozent", sagt Jürgen Huber, Professor für Finanzwirtschaft an der Universität Innsbruck, im Gespräch mit der futurezone. „Kryptowährungen sind aber nicht mehr so volatil wie noch vor ein paar Jahren", sagt Taudes. Im Falle des Ukraine-Russland-Konflikts könne es sich außerdem auszahlen, in Bitcoin oder Ethereum zu investieren, denn die nationalen Währungen beider Kriegsparteien hätten in den vergangenen Tagen etwa die Hälfte an Wert verloren. „Im Moment würde ich ehrlich gesagt lieber die ukrainische Währung oder den Rubel abgeben, denn die sind ja noch mehr gefallen“, merkt Taudes an.