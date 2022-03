Kurse von Kryptowährungen schnellen wieder in die Höhe

Vergangene Woche sorgte der Angriff Russlands auf die Ukraine für fallende Börsenkurse und abstürzende Kryptowährungen. Bitcoin fiel zwischenzeitlich etwa deutlich unter die wichtige Marke von 35.000 Dollar.

Auch Altcoins wie Ethereum ging es nicht besser. Die wichtigste Kryptowährung hinter Bitcoin kratzte an 2.300 Dollar. Der Absturz von Kryptowährungen ging einher mit dem von wichtigen Aktienmärkten. Es handelte sich dabei um einen ersten Schock in Anbetracht der unsicheren weltpolitischen Situation.

Am heutigen Dienstag stellt sich die Situation nun völlig anders dar. So notierte der Kurs von Bitcoin laut Daten von Coinmarketcap bei knapp 45.000 Dollar. Der bisherige Jahreshöchstwert von knapp 47.000 Dollar ist somit in Griffweite. Der Kursanstieg in den vergangenen 24 Stunden beträgt knapp 13 Prozent.

Auch bei den Altcoins zeigt die Kurve am Dienstag steil nach oben. Ethereum liegt im 24-Stunden-Vergleich bei einem Plus von knapp 11 Prozent. Besonders stark ist zuletzt Terra gestiegen mit plus 18 Prozent in 24 Stunden und sogar plus 70 Prozent in den vergangenen 7 Tagen.