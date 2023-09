Wer Tesla empfiehlt, kann nun eine Fabriksführung machen

Bis zu 3 weitere Personen mitnehmbar

Bisher scheint man allerdings nur eine der Tesla-Gigafactories in den USA besichtigen zu können, entweder jene in Fremont, Kalifornien, oder jene in Austin, Texas. Günstig ist diese Tour aber nicht zu haben. Man benötigt 15.000 Treuepunkte dafür, also in etwas so viel, wie es für die Weiterempfehlung eines Teslas an 7,5 Personen gibt. Allerdings kann man auch bis zu 3 Personen zu der Fabriksführung mitnehmen.