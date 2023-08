Tesla verkauft günstigere Model S und Model X - mit einem Haken

E-Autobauer Tesla bietet in den USA sogenannte Standard-Varianten des Model S und Model X an. Diese können ab sofort bestellt werden und sollen im September oder Oktober ausgeliefert werden. Die Varianten sind dabei 10.000 Dollar günstiger als ihre Vorgänger, kommen aber auch mit weniger Reichweite und weniger Power daher.

Reichweite deutlich geringer

Das Tesla Model S Standard-Modell kostet in den USA 78.490 Dollar, für das Model X muss man 88.490 Dollar auf den Tisch legen. Die neuen Elektroautos haben aber eine deutlich geringere Reichweite. Mit dem Model S kommt man nur noch 515 Kilometer weit, bevor man an die Ladestation fahren muss. Bisher lag die Reichweite bei mehr als 650 Kilometern. Auch die Beschleunigung von 0 auf 60 Meilen pro Stunde (ca. 97 km/h) ist mit 3,7 Sekunden um 0,6 Sekunden langsamer als beim teureren Modell.

Beim Model X muss man ebenfalls Einbußen in Kauf nehmen. Hier kommt man mit einer Akkuladung nur mehr 433 Kilometer weit, während man bisher 560 Kilometer mit einer Ladung fahren konnte. Die Beschleunigung ist hier mit 4,4 Sekunden ebenfalls um 0,6 Sekunden langsamer.

Mehr Reichweite vielleicht durch Software-Update

Unklar ist, ob in den neuen Basis-Modellen ein kleinerer Akku verbaut ist oder dieser nur softwareseitig beschränkt wird. Ist Letzteres der Fall, könnte Tesla seinen Kund*innen die Möglichkeit geben, in Zukunft längere Reichweiten zu erzielen, wenn sie bereit sind, dafür zu bezahlen. Darauf deutet zumindest das Gewicht der neuen Standard-Varianten hin. Dieses ist laut Website nämlich identisch mit dem der Fahrzeuge mit größerer Reichweite, was darauf hindeutet, dass auch die gleiche Batterie verbaut ist.