Tesla fuhr in Fluss: Laut Fahrer beschleunigte Auto von selbst

Ein Tesla Model S durchbrach am vergangenen Mittwoch in der Nähe einer Supercharger-Station im chinesischen Shanghai einen Zaun und kam erst in einem Fluss zu stehen, berichtet electrek . Laut dem Fahrer hat der Wagen selbstständig beschleunigt. Er sei langsam gefahren und habe auch leicht abgebremst, sagte der Fahrer chinesischen Medien. Der Wagen habe aber plötzlich unkontrolliert Gas gegeben.

Zu Schaden gekommen ist bei dem Unfall niemand. Tesla kündigte laut lokalen Medien an, den Vorfall zu untersuchen. Ein auf Twitter veröffentlichtes Video, zeigt, wie das Auto aus dem Fluss geborgen wird.