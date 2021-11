Tesla Model S wird bei Horrorcrash zerfetzt, Fahrer fast unverletzt

Das Tesla Model S ist in Puerto Rico von einer Klippe gestürzt.

Der Fahrer blieb hingegen weitgehend unverletzt und soll, wie Teslarati berichtet , lediglich einen Kratzer am Arm davongetragen haben. Anhand der Fotos ist das kaum vorstellbar. Durch den Absturz wurde das Model S regelrecht zerfetzt.

Ein Unfall in Puerto Rico sorgt bei Elektroautofahrer*innen für Aufsehen. Ein Tesla Model S P90D stürzte von einer Klippe, wie auf Twitter veröffentlichte Fotos von der Unfallstelle zeigen. Der Wagen dürfte dabei einen Totalschaden erlitten haben.

Es ist nicht das erste Mal, dass Insass*innen eines Teslas nach dem Sturz des Wagens von einem Abhang relativ glimpflich davongekommen sind. Teslarati verweist auch auf einen Unfall im Juni, bei dem ein Tesla Model 3 im Süden Kaliforniens mehr als 30 Meter abstürzte. Die 4 Insassen konnten sich selbstständig aus dem Wagen befreien und trugen lediglich leichte Verletzungen davon.

Teslarati führt den vergleichsweise guten Schutz von Tesla-Passagier*innen bei Unfällen auf das hohe Gewicht, den niedrigen Schwerpunkt und die erheblichen Knautschzonen aufgrund des fehlenden Verbrennungsmotors zurück.

Als Beispiel dafür verweist man auch auf einen Frontalzusammenstoß, der sich 2019 in einem Tunnel in Barcelona ereignete und ein Menschenleben forderte. Auch damals konnte der Fahrer des in den Unfall involviertenTeslas das Auto nach dem Crash beinahe unversehrt verlassen.