Tesla crasht in Polizeiwagen, Autopilot angeblich aktiv

Ein Polizeiauto, das am Fahrbahnrand geparkt war, wurde von einem Tesla Model S gerammt. Laut Angaben der Polizei war zum Zeitpunkt des Unfalls der Tesla-Autopilot aktiv. Zugetragen hat sich der Unfall auf einer Landstraße im Snohomish County nördlich von Seattle im US-Bundesstaat Washington.

Laut einem Statement des lokalen Sheriff-Büros wurde der Polizeiwagen am Bankett der Straße abgestellt, weil sich an der Stelle kurz zuvor ein Unfall ereignet hatte. Das Blaulicht war eingeschaltet und die Polizeibeamt*innen hatten gerade das Fahrzeug verlassen, als wenige Augenblicke später der Tesla in den Polizeiwagen krachte.