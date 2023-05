The Line: Highspeed-Zug um 1,5 Milliarden Dollar geplant

Saudi-Arabien hat den Auftrag für einen Highspeed-Zug vergeben, der die futuristische Stadt The Line mit dem Industriezentrum Oxagon verbinden soll.

Für die Verbindung zwischen Oxagon und dem 57 Kilometer entfernten The Line soll ein 1,5 Milliarden Dollar teurer Highspeed-Zug sorgen. Den Auftrag dafür vergab Saudi-Arabien vor kurzem an das Unternehmen Webuild , das auch bereits eine Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen den italienischen Städten Tortona und Genua umgesetzt hat.

Im Nordwesten Saudi-Arabiens entsteht derzeit das Megaprojekt NEOM . Neben der futuristischen 170 Kilometer langen, 500 Meter hohen und nur 200 Meter breiten Stadt The Line soll es aus 3 weiteren Teilen – der Luxusinsel Sindalah , dem Skigebiet Trojena und dem Industrie- und Handelszentrum Oxagon bestehen. Letzteres soll auf der weltweit größten schwimmenden Struktur südlich des Suezkanals ins Rote Meer hinausragen.

Gemeinsam mit Shibh Al Jazira Contracting (SAJCO) soll Webuild jetzt die aus 4 Hochgeschwindigkeits- und 2 Frachtgleisen bestehende Bahnstrecke zwischen den NEOM-Regionen errichten. Die Züge sollen mit einer Geschwindigkeit von 230 km/h zwischen Oxagon und The Line verkehren. Infolge sollen die Regionen des Mega-Projekts auch mit anderen großen Städten in Saudi-Arabien, etwa Riad und Dschidda, verbunden werden, heißt es in dem Bericht weiter.

Für sein Mega-Projekt plant das Land auch eine eigene Fluglinie, die bereits im kommenden Jahr den Betrieb aufnehmen soll.