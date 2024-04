Triebswerksverkleidung abgefallen: Boeing 737 musste notlanden

Die Pannenserie beim US-Flugzeugbauer Boeing reißt nicht ab. Eine Maschine vom Typ 737-800 musste nach Angaben der US-Flugaufsicht FAA in der Luft umkehren, nachdem die Besatzung berichtet hatte, dass sich die Verkleidung eines Triebwerks während des Starts gelöst und eine Flügelklappe getroffen habe.

➤ Mehr lesen: Warum Boeing die 737-Max-Probleme nicht in den Griff bekommt

Die Maschine der Fluggesellschaft Southwest Airlines mit Ziel Houston sei nach dem Vorfall am Sonntag in der Luft umgekehrt. Sie landete dann sicher wieder am Internationalen Flughafen von Denver. Southwest teilte mit, die Passagiere des Flugs 3695 seien mit einer anderen Maschine mit etwa 3 Stunden Verspätung nach Houston geflogen wurden. Wartungsteams würden nun die ursprüngliche Maschine überprüfen.

➤ Mehr lesen: Ex-Boeing-Manager packt aus: Würde nie mit 737 Max fliegen

Video zeigt flatternde Abdeckung

Die 737-800 wurde laut FAA-Aufzeichnungen Anfang 2017 in Dienst gestellt, die Registrierung läuft noch bis 2030. Der Sender ABC News teilte ein Video auf der Plattform X, auf dem zu sehen ist, wie eine zerrissene Triebwerksabdeckung mit einem Southwest-Logo im Wind flattert.