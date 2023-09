Ukraine: Erstmals seltener Challenger-Panzer im Kampf zerstört

Generell wird die Munition des Challenger 2 in speziellen Vorrichtungen verstaut, die direkt am Turm angebracht sind. Trifft feindliches Feuer das Munitionslager, entweicht die Explosion nach außen und damit weg von der Besatzung und den wesentlichen Panzerkomponenten.

Video veröffentlicht

Auf Social Media wurde ein Video des zerstörten Kettenfahrzeugs veröffentlicht. Es zeigt den Challenger in Flammen, er soll in Besitz der 82. Luftangriffsbrigade der Ukraine gewesen sein. Der Vorfall dürfte sich in der Nähe von Robotyne, einem wichtigen russischen Stützpunkt, ereignet haben. Die Wanne und der Turm des Panzers scheinen trotz des Brandes aber noch weitgehend intakt zu sein.