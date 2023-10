Ukraine-Krieg: Russland setzt auf sowjetisches Amphibienflugboot

Die in den 1950ern entworfene Berijew Be-12 kommt laut Geheimdienstangaben im Kampf gegen die Ukraine zum Einsatz.

Eines der wichtigsten russischen Ziele es darum, unbemannte Schiffe möglichst früh zu identifizieren . Laut britischen Geheimdienstangaben kommt dabei ein besonderes Flugzeug zum Einsatz, nämlich die Berijew Be-12 . Sie kann sowohl an Land als auch am Wasser starten und landen.

Russland hat in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine derzeit unter anderem mit Drohnenbooten zu kämpfen. Die unbemannten Geräte haben etwa schon die Treibstoffversorgung und Kriegsschiffe angegriffen.

Die Be-12 wurde in den 1950er-Jahren entwickelt und in den 60ern für die Sowjetunion erstmals in Dienst gestellt. Sie wurde für die U-Boot- und Seeabwehr auf kurze Distanzen konzipiert und kann mit Torpedos und Minen bewaffnet werden. Typischerweise besteht die Besatzung aus 4 Männern bzw. Frauen: 2 Pilot*innen, eine Person für die Navigation und eine, um Radar und Sensoren zu bedienen.

Die Maschine hat eine Höchstgeschwindigkeit von 540 km/h und sie kann bis zu 3.300 Kilometer weit fliegen. Ihr maximales Startgewicht liegt bei 36 Tonnen. Bis Anfang der 1990er hatte die russische Marine noch über 50 Stück im Einsatz, Anfang der 2000er waren es nur mehr 12.

Es ist bereits seit längerem bekannt, dass Russland Maschinen von diesem Typ in Sewastopol stationiert hat. Ob sie viel gegen die Drohnenboote ausrichten können, ist jedoch fraglich.