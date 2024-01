"Unsichtbare Antennen" sollen Chinas Flugzeugträger besser machen

Anders als sein Gegenspieler aus den USA ist der Mast der Fujian klein und schmächtig. Das ist aber so gewollt.

Chinas dritter und neuester Flugzeugträger, die Fujian, befindet sich zwar noch in der Testphase. Bereits jetzt werden aber schon Details zum Design des Kriegsschiffs veröffentlicht, wie etwa der "All in one"-Mast.

Am bekanntesten ist die Fujian für ihre elektromagnetischen Flugzeugkatapulte, die Anfang Jänner zum ersten Mal im chinesischen Staatsfernsehen gezeigt wurden. Der einzige andere Flugzeugträger mit dieser Technik, die USS Gerald R. Ford, gilt gleichzeitig als härtester Konkurrent und Vorbild. Sie verfügt über 4 Startbahnen mit Magnetunterstützung (die Fujian hat 3), ist größer als ihr chinesischer Counterpart und wird mit Atomkraft angetrieben, während die Fujian auf Schweröl setzt.

Antennentechnologie soll besser sein

Die Fujian und Gerald R. Ford unterscheiden sich noch in einem weiteren Punkt: ihren Masten. Die Kommandozentrale der Ford verfügt über einen Mast mit einer Vielzahl von Antennen und Sensoren, der Mast der Fujian ist im Vergleich dazu eher unscheinbar. Das ist allerdings so gewollt.