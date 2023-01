Unterwasser-Parkgarage hat Platz für 7.000 Fahrräder

Im Amsterdam gibt es geschätzt 900.000 Fahrräder . Zumindest ein paar Tausend Stück können jetzt Unterwasser geparkt werden. Die Garage befindet sich in Stationsplein und ist unterirdisch mit der dortigen U-Bahn-Station und dem Hauptbahnhof verbunden. Per Rollbahn geht es bequem von und zur Oberfläche mit dem Fahrrad.

Im Februar wird eine weitere Unterwasser-Garage eröffnet, die am Ijboulevard liegt, an der Rückseite des Bahnhofs. Hier ist Platz für weitere 4.000 Räder .

Alternativ kann man per Debit-Karte, oder der „OV-Chipkaart“, mit der man auch die Öffis in Amsterdam benutzt, einchecken. Hierfür muss die entsprechende Karte zu einem Lesegerät beim Display beim Eingang gehalten werden.

Über das Fließband geht es jetzt nach unten. Hat man bereits den speziellen NFC-Sticker namens „ Fietstag “ am Fahrrad angebracht, kann man kontaktlos durch die Check-In-and-Out-Zone gehen. Den Fietstag kann man auch in der Garage kaufen. Für Besitzer*innen einer Jahreskarte für die Öffis ist er gratis.

Ein Autor von The Verge hat die Garage getestet. Ein Radweg führt genau zum oberirdischen Eingang. Ein Display zeigt dort an, wie viel Abstellplätze noch frei sind.

In der Garage zeigen grüne Lichter an, in welchen Sektionen es noch freie Plätze gibt. Was allerdings fehlt, sind spezielle Parkplätze für Lastenfahrräder, sowie Ladestationen für E-Bikes. Auch wird bekrittelt, dass es noch keine Möglichkeit gibt, mit dem Smartphone einzuchecken. Der NFC-Sticker am Fahrrad sei zwar bequem, könne aber auch von jemandem gestohlen werden, wenn man das Fahrrad doch mal woanders im Freien abstellt.