Die ikonische Boeing E-3 der Air Force wird abgelöst

Die US Air Force hat bei Boeing 26 Flugzeuge des Typs E-7 bestellt. Die Frühwarn- und Überwachungsflugzeuge (AEW&C steht für airborne early warning and control) sollen die E-3 Sentry Flugzeuge der Air Force ersetzen. Die ikonischen E-3 Sentry, die seit den 1970er-Jahren im Einsatz sind, sind in die Jahre kommen. Zuletzt waren nur noch 60 Prozent der 31 E-3s der Air Force zu jedem Zeitpunkt einsatzbereit, heißt es bei Popular Mechanics.

Boeing will 2025 mit der Produktion der auf der Boeing 737-700 NG basierenden E-7s für die Air Force beginnen. Die ersten Flugzeuge werden voraussichtlich 2027 in Dienst genommen. Das Auftragsvolumen beträgt insgesamt 1,2 Milliarden Dollar. Zum Einsatz kommt die E-7 bereits bei der Royal Australian Air Force, bei den Luftstreitkräften Südkoreas und bei der türkischen Luftwaffe.