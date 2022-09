US-Armee testet Microsoft HoloLens im Stryker-Panzer

In der modernen Kriegsführung spielen Augmented-Reality-Brillen eine immer wichtigere Rolle.

Bereits seit 2019 testet das US-Militär Augmented-Reality-Systeme, die auf Microsofts HoloLens basieren. Die smarte Brille soll auf dem Schlachtfeld Informationen wie etwa den Standort des Gegners oder Details zu Kampfstrategien in Sichtfeld der Soldat*innen anzeigen. Zudem ermöglichen sie hochauflösende Nachtsicht und Wärmebilder.

Kameras an Stryker-Panzer angebracht

Die Funktionen der Brillen werden dabei laufend verbessert. Mittlerweile kann man durch die Brillen Nachrichten versenden oder ein grafische Oberfläche über das bestehende Terrain legen. Beim letzten Test Ende August wurden außerdem Stryker-Panzer des US-Militärs mit hochauflösenden Kameras ausgestattet und mit den Brillen gekoppelt.

“Wir verbreitern das Sichtfeld auf 360 Grad”, sagt der führende Ingenieur David Morris gegenüber army.mil. “Anstatt also nur die Geschützkamera und die relativ kleinen Vorwärts- und Rückwärtskameras zu haben, haben wir jetzt High-End-Kameras rund um das Fahrzeug mit Tag- und Nachtsicht.”

Kameras liefern Bilder für HoloLens

Die Soldat*innen im Panzer können durch ihre Brillen auf die Kameras zugreifen und so verfolgen, was um das Fahrzeug herum geschieht. Außerdem können sie in einen Kartenmodus wechseln, um das größere Missionsgebiet betrachten zu können.