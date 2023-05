US Navy SEALs: Neues Mini U-Boot ist bereit für Kampfeinsatz

Das Dry Combat Submersible der US Navy kann Spezialkräfte zu ihrem Einsatzort an Küsten bringen.

Die ersten Exemplare eines neuartigen Mini-U-Boots der US Navy sollen demnächst einsatzbereit sein. Das Dry Combat Submersible (DCS) soll in wenigen Wochen für Spezialoperationen zur Verfügung stehen, wie es in einem Bericht von National Defense heißt.

Das Mini-U-Boot soll Spezialkräfte der Navy SEALs unter Wasser transportieren können. Das DCS ist 12 Meter lang und 2,4 Meter hoch und breit. Voll beladen wiegt es 14 Tonnen. Transportiert werden kann es in einem gewöhnlichen ISO-Seecontainer. Gebaut wird das DCS von der britischen Firma MSubs unter Führung von Lockheed Martin.