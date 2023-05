Israel zeigt neues Spionage-U-Boot BlueWhale

Laut IAI hat das U-Boot im Rahmen von Tests bereits Tausende Stunden unter Wasser verbracht und autonom Operationen durchgeführt. BlueWhale nutzt Radar- und elektrooptische Systeme , um Ziele im Wasser und an Küsten auszuforschen. Das berichtet die Times of Israel .

Mittels Sonar sollen sowohl bemannte als auch unbemannte U-Boote in der Umgebung erkannt werden können. Auch Seeminen können so kartiert werden, wie es heißt. Die gesammelten Informationen werden via Breitband-Satellitenkanal an die Kommandozentrale weitergeleitet.

Betrieben wird das Spionage-U-Boot mit einem Akku, der für bis zu 4 Wochen durchgehend Strom liefern kann. Der Hersteller weist auch darauf hin, dass das U-Boot in einem 40-Fuß-Seecontainer transportiert werden kann.