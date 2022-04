US-Verteidungsministerium: Hyperschallrakete ist einsatzbereit

DARPA, die Forschungsabteilung des US-Verteidigungsministeriums, hat den zweiten erfolgreichen Test seiner Hyperschallrakete vermeldet. Der Flugkörper, der mehr als die fünffache Schallgeschwindigkeit erreichen kann, sei nun einsatzbereit, berichtet The Register.

Der von den USA durchgeführte Test ist Teil des „Hypersonic Air-breathing Weapon“-Konzepts (HAWC) des amerikanischen Rüstungskonzern Lockheed Martin. In diesem zweiten Test legte die Hyperschallrakete 555 Kilometer zurück und flog in einer Höhe von 19,8 Kilometern, etwa doppelt so hoch als ein kommerzieller Passagierflieger.

Kontrollierbar und manövrierfähig

Anders als herkömmliche Raketen sind Hyperschallraketen kontrollierbar und im Flug manövrierfähig. Zudem können sie aufgrund ihrer kinetischen Energie Ziele präzise und ohne hohe Explosionen zerstören, heißt es in der DARPA-Aussendung. Generell sind sie für die herkömmliche Luftabwehr schwer auszumachen und abzufangen.

„Wir analysieren noch die Flugtest-Daten, sind aber zuversichtlich, dass wir die US Air Force und Navy mit exzellenten Optionen versorgen können, um verfügbare Technologien für Zukunftsmissionen zu diversifizieren“, sagt der Projektmanager Andrew "Tippy" Knoedler von der DARPA.

Über den Testflug, der im März stattfand, gab es bereits Berichte. Die USA sollen den Probelauf allerdings geheimgehalten haben, um „eine Eskalation der Spannungen mit Russland“ zu vermeiden. Die futurezone hat berichtet.