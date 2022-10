USA und China arbeiten an Solardrohnen, die Wochen fliegen können

In Zukunft könnten Solardrohnen von enormer militärischer Bedeutung sein. Die USA und China entwickeln ihre eigenen Modelle.

Der große Vorteil von Drohnen ist ihre Ausdauer. Unbemannte Flugzeuge, die mehrere Tage lang in der Luft bleiben können, ohne eine Pause zu machen, stellen einen großen Vorteil bei der Kriegsführung dar. Sowohl die USA als auch China testen daher solarbetriebene Drohen, die theoretisch ewig fliegen können.

Die meisten dieser Drohnen sind in großen Höhen unterwegs, bis zu 20 Kilometer erreichen moderne Solar-Flugzeuge. Dort sind sie von Wetter und Wolken ungestört und können so für Monate ihre Runden ziehen. Erst im August blieb die Zephyr-8-Drohne der US-Armee für 64 Tage in der Luft, bevor sie abstürzte.

Jungfernflug von chinesischer Solar-Drohne

Währenddessen testet China ihre Qimingxing-50-Drohne. Auch sie wird durch Energie angetrieben, die sie mit Photovoltaikmodulen auf ihren Flügeln einsammelt. Ihr Jungfernflug dauerte zwar nur 26 Minuten, doch China hat Großes vor. In Zukunft sollen solche Drohnen am Rande der Erdatmosphäre fliegen, ein chinesischer Forscher bezeichnete die Flugzeuge sogar als "Quasi-Satelliten".