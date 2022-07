Stratosphärendrohne des US-Militärs bricht Rekorde

42 Tage in der Luft, ohne Unterbrechung - der Solarsegler “Zephir” des US-Militärs bricht in einem Testflug weitere Rekorde. Theoretisch kann das Flugzeug monatelang, ohne Wartung und Betankung am Boden, in der Luft bleiben.

Der Test findet dabei über einem Gelände des US-Heeres in Yuma, Arizona statt. Die Gegend gilt als einer der sonnigsten Orte der Welt und ist so für den Solarflieger perfekt geeignet.

Solarsegler fliegt über den Wolken

Zephyr wurde dabei in Zusammenarbeit mit dem Flugzeughersteller Airbus gebaut und besteht hauptsächlich aus Flügeln mit einer Spannweite von 25 Metern. Auf diesen sind Solarzellen aufgebracht, die das unbemannte Flugzeug aufladen. Die Drohne ist in einer Höhe von 15 Kilometern in der Stratosphäre unterwegs - und fliegt somit höher als die reguläre Luftfahrt sowie über dem atmosphärischen Wetter.