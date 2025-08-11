USA testen KI-gesteuerten Black Hawk Hubschrauber

11.08.2025

Ein autonom fliegender Roboter soll künftig Waldbrände bekämpfen, ohne eine Besatzung in Gefahr zu bringen.

In den USA wird aktuell ein autonomer, KI-gesteuerter Sikorsky Black Hawk Hubschrauber getestet, der speziell zur Bekämpfung von Waldbränden entwickelt wird. Bei einer Demonstration in Victorville, Kalifornien, zeigte sich, wie der Hubschrauber eigenständig aufbricht, den Brandort mit Sensoren lokalisiert und mithilfe von KI einen Löschplan erstellt. Davon berichtet die Los Angeles Times. Entwickelt wird er vom Rüstungskonzern Lockheed Martin gemeinsam mit dem kalifornischen Software-Unternehmen Rain. ➤ Mehr lesen: Black Hawk Hubschrauber fliegen bald ohne Piloten Während seines Fluges kommuniziert er kontinuierlich mit weiteren unbemannten Hubschraubern in der Einsatzzone. Der Black Hawk kann Wasser gezielt abwerfen, um Brände bereits im Anfangsstadium einzudämmen, ohne dass Menschen unmittelbar vor Ort agieren müssen.

Bis der autonome Löschhubschrauber im Rahmen eines Pilotversuchs in der Praxis getestet werden kann, müssen aber noch gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen werden. Genau das soll aber bald in Kalifornien geschehen. Das US-Verteidigungsforschungsprojekt DARPA unterstützt ähnliche Programme. Etwa an der texanischen A&M University, wo die Entwicklung und Erprobung pilotenloser Black Hawk Helikopter vorangetrieben werden sollen. Firehawk Ein für die Brandbekämpfung optimierter Black Hawk existiert schon länger unter der Modellbezeichnung Firehawk. Er ist mit einem 3800-Liter-Wassertank ausgestattet, um Wasser oder Löschmittel über Bränden abzuwerfen. Zusätzlich zu seinen Fähigkeiten zur Brandbekämpfung kann der Firehawk auch für Such- und Rettungsaktionen, medizinische Evakuierungen und den Transport von Personal eingesetzt werden.