Veganes Fleisch aus dem 3D-Drucker kommt in europäische Lokale

Das israelische Start-up Redefine Meat präsentierte am Dienstag erstmals auf pflanzlicher Basis hergestelltes 3D-gedrucktes "Fleisch", das ganzen Stücken von Lamm- und Rindfleisch ähnelt, und will seine Produkte nun auch in europäischen High-End-Restaurants anbieten.

Bisher werden von der alternativen Fleischindustrie hauptsächlich Hackfleischprodukte hergestellt, denen oft die faserige Textur fehlt, die in Tierfleisch zu finden ist. Redefine Meat will diesen "heiligen Gral der alternativen Fleischindustrie" geknackt haben, berichtet The Times of Israel.