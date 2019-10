VHS widmet sich Science-Fiction-Technik-Utopien

Star Trek Podiumsdiskussion

Am 14. November findet an der VHS Ottakring (16., Ludo-Hartmann-Pl. 7) von 18 bis 21 Uhr ein Podiumsgespräch zum Thema „Das Phänomen Star Trek“ statt. Dieses ist mit Chase Masterson, Originaldarstellerin der Bajoranerin "Leeta" in Star Trek: Deep Space Nine und Max Grodenchik, Originaldarsteller des Ferengis " Rom" in Star Trek: Deep Space Nine hochkarätig besetzt.

Der Abend dreht sich um die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen die Star Trek-Serien entstanden sind, und um Utopien und Dystopien im Star Trek-Universum. Einblicke aus dem Dreh-Alltag der berühmtesten Science Fiction-Serie aller Zeiten werden natürlich auch nicht zu kurz kommen. Moderiert wird der Abend von Johannes Grenzfurtner von monochrom.

Utopie oder bald Wirklichkeit?

Am 20.11. wird es von 17 bis 20 Uhr in der VHS Wiener Urania (1., Uraniastraße 1) einen Vortrag und Diskussion zum Thema „Utopie oder bald Wirklichkeit? Gesellschaftspolitische Ansätze in Science Fiction“ geben. Dieser Abend beschäftigt sich mit den gesellschaftspolitischen Ansätzen in Science Fiction. In Filmen und Romanen des Genres werden verschiedenste Zukunftsszenarien geboten.

Themen wie Übertechnologisierung, Ressourcenknappheit, Cyberwar und der Kampf Mensch gegen Mensch und Mensch gegen Maschine zeichnen ein eher negatives Zukunftsbild. Doch gibt es auch eine Vielzahl an vielversprechenden Ansätzen, die in einen gesellschaftspolitischen Diskurs einfließen können.

Von 26.11. bis 12.12. gibt es dann an der 17 bis 20 Uhr in der VHS Meidling (12., Längenfeldgasse 13-15) einen Videokreis: „Gesellschaftspolitik und soziale Utopien im Star Trek-Universum“. Dort werden Episoden aus Star Trek-Serien gemeinsam angesehen. Unter gesellschaftspolitischen Gesichtspunkten werden soziale Utopien des Star Trek-Universums analysiert. Die Leitung des Videokreises hat Johannes Grenzfurtner von monochrom.

