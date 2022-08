Video: Airbus-Triebwerk explodiert während Flug

Ein Triebwerk eines Airbus A320-200 der mexikanischen Fluggesellschaft VivaAeroBus fing am Dienstag auf dem Flug von Guadalajara (Mexico) nach Los Angeles (USA) Feuer. Das Feuer startete bereits 10 Minuten nach dem Abflug, als das rechte Triebwerk mit einem lauten Knall in Flammen aufging.

Notlandung nach 40 Minuten

Die Flugzeug-Crew stoppte den Steigflug auf einer Höhe von rund 4 Kilometern, schaltete das Triebwerk aus, kehrte zum Flughafen in Guadalajara zurück und konnte dort notlanden. Der Flug dauerte etwa 40 Minuten, es gab keine Verletzten. Die Fluglinie gab in einem Kommentar an, dass die Piloten zu jedem Zeitpunkt die Kontrolle über das Flugzeug behielten.

Der Vorfall wurde dabei mit einem Smartphone gefilmt und auf sozialen Netzwerken verbreitet.