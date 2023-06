Video zeigt, wie chinesisches Kriegsschiff einen US-Zerstörer schneidet

Das chinesisches Schiff habe ein „Manöver auf unsichere Weise“ um den USS Chung-Hoon in der Taiwanstraße ausgeführt.

Die 7. Flotte der US Navy hat ein neues Video veröffentlicht, das ein chinesisches Kriegsschiff zeigt, das einen US-amerikanischen Zerstörer schneidet. Der chinesische Suzhou des Typs 052D habe ein „Manöver auf unsichere Weise“ um den USS Chung-Hoon der Arleigh-Burke-Klasse in der Taiwanstraße ausgeführt, informiert die US-Behörde Indo-Pacific Command.

Das US-Schiff wurde auf der Backbordseite überholt und dann quer an der Vorderseite geschnitten. Das Kriegsschiff der chinesischen Volksbefreiungsarmee kreuzte den Bug des US-Schiffs in einer Entfernung von 150 Metern und zwang dieses, langsamer zu fahren, um eine Kollision zu vermeiden, so das US-Militär.