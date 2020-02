Video: Tesla-Kamera filmt, wie Mann auf ein Model 3 pinkelt

Wer einen Tesla fährt, macht sich damit nicht nur Freunde. Zuletzt sind etwa aus den USA Fälle bekannt geworden, bei denen Menschen aufgrund des Autos, das sie fahren, beschimpft werden. Auch Ladestationen wurden blockiert und außerdem gab es mehrere Abgas-Attacken. Nun sorgt ein neues Video für Aufsehen, das Anfang der Woche auf YouTube hochgeladen wurde.

In dem Clip, der über Teslas Sentry Mode aufgenommen wurde, ist ein Model 3 zu sehen, das am Straßenrand geparkt ist. Ein Passant fühlte sich dadurch offenbar so provoziert, dass er entschied, auf das Elektroauto zu urinieren.