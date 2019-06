Video: Tesla-Model-3-Fahrt durch Loop-Tunnel in Los Angeles

In der Nähe des Hauptquartiers von SpaceX in Los Angeles hat Elon Musks Boring Company einen Tunnel bauen lassen, um künftig schneller von Ort A nach Ort B zu gelangen. Dieser Tunnel ist nun offenbar fertig. Ein Video hat zeigt, wie VIPs in einem Tesla Model 3 mit rund 186 km/h Geschwindigkeit unterwegs gewesen waren zu Testzwecken. Das berichtet Electrek.

Auch in Las Vegas und Chicaco entstehen ähnliche Tunnel, die für das Loop-System vorgesehen sind, um künftig Menschen zu transportieren.

Ampeln sind aktiv

Auch das User-Interface im Tunnel soll in Los Angeles bereits fertig sein. Es gibt einen Start-Knopf, der die Ampeln im Tunnel aktiviert. Das war ebenfalls im Video zu sehen, das von Steve Jurvetson, einem Tesla- und SpaceX-Aufsichtsratmitglied stammt.