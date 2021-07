Video zeigt riesigen Feuertornado bei Waldbränden

Die Waldbrände in Kalifornien haben einen so genannten Feuertornado entstehen lassen.

Bei verheerenden Waldbränden im Westen der USA haben Einsatzkräfte der Feuerwehr einen riesigen so genannten Feuertornado gefilmt. Auf dem Video ist zu sehen, wie die Flammen von wirbelsturmartigen Winden angesaugt und nach oben gezogen werden.

Aufgenommen wurde der Clip bereits Ende Juni im Bereich der so genannten Tennant-Fires. Diese Waldbrände wüten in der Nähe des Klamath National Forest im Norden von Kalifornien. Im Westen der USA kämpft die Feuerwehr in gleich mehreren Bundesstaaten derzeit gleich gegen mehrere großflächigen Waldbrände