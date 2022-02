10 von 12 Wallboxen fürs Eigenheim schneiden im Test gut ab

Ein österreichisches Produkt liegt sowohl an erster als auch an letzter Stelle beim ÖAMTC-Test.

Elektromobilität ist weiter auf dem Vormarsch. Damit steigt auch der Bedarf an Heimladestationen, sogenannten Wallboxen, mit denen das E-Auto zu Hause geladen werden kann. Der Mobilitätsclub und seine Partner haben 12 Modelle umfassend geprüft. Das Ergebnis: Es gab nur 2 Ladeabbrüche, „die Zuverlässigkeit ist also enorm“, resümierte der Club.



10 von 12 Testkandidaten wurden als „gut“ befunden. „Mit dem go-eCharger belegt ein heimisches Produkt den ersten Platz“, berichtete Markus Kaiser vom ÖAMTC am Mittwoch. Diesen teilt sich die Box mit dem Wallbox Chargers Commander 2. Beiden gemeinsam sei das sichere und verlässliche Ladeverhalten, Einstellmöglichkeiten per App und direkt an der Box sowie die generell gute Ausstattung.

„Die österreichische Box ist außerdem das günstigste Produkt im Test. Für das Modell von Wallbox Chargers muss man fast doppelt so tief in die Tasche greifen“, so der ÖAMTC-Experte. „Unabhängig vom Preis sind aber beide Boxen rundum empfehlenswert - und ganz allgemein zeigt der Test, dass der Preis keine Rückschlüsse auf die Qualität zulässt.“