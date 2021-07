Welttag des Emojis: Weinender Smiley aktuell besonders beliebt

In den vergangenen Monaten wurde auf Twitter vor allem die Spritze verwendet. Emojipedia vergibt heute die World Emoji Awards.

Mit dem kommenden Update 14.0 sollen unter anderem neue Arten des Händeschüttelns , ein leerer Akku und eine Diskokugel hinzukommen. Auch zu einem Herz geformte Hände, ein schmelzendes, ein salutierendes und ein ängstliches Gesicht sind in Arbeit. Microsoft plant, Emojis zum Thema Homeoffice einzuführen (und Karl Klammer zurückzubringen ).

World Emojis Awards

Emojipedia verleiht heute auch die World Emoji Awards. Für einige kann man derzeit noch abstimmen (hier geht's zur Wahl). Gewählt wird bzw. wurde in den Kategorien "Beliebtestes neues Emoji", "Am meisten erwartetes Emoji", "Emoji, das 2021 am besten repräsentiert" und "Lebenswerk" für ein besonders oft verwendetes Emoji.