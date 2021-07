Microsoft bringt Karl Klammer als Emoji zurück

Die Büroklammer mit Augen wird dem meisten noch als (nerviger) virtueller Assistent in Erinnerung sein. Er sollte bei Office-Anwendungen helfen und war von 1996 bis 2008 im Einsatz, bevor er in den Ruhestand geschickt wurde. Erkannte er bestimmte Handlungen der Nutzer*innen, meldete er sich automatisch mit Tipps zu Wort. Mit der Penetranz, mit der er Nutzer*innen seine Hilfe aufzwang, machte er sich allerdings sehr unbeliebt.

Mit Windows 11 will Microsoft den Look seines Betriebssystems noch moderner gestalten. Dafür wurden jetzt auch die Emojis völlig überarbeitet. Insgesamt 1.888 neue Emojis werden im Laufe des Jahres auch für Windows 10 veröffentlicht. Unter ihnen ist ein alter Bekannter: Karl Klammer bzw. Clippy .

Die neuen Emojis nähern sie sich dem Fluent-Design an, das etwa auch die überarbeiteten Windows-Icons prägt. Damit will Microsoft einen einheitlichen Look erreichen. In einem Blog-Eintrag heißt es, man wolle Microsoft 365 mit expressiveren Desktopdesigns, Illustrationen und Hintergründen bald noch stärker an diese Designsprache anpassen.