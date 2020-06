Wie gefährlich sind gebrauchte Masken und wie entsorgt man sie?

Richtige Entsorgung

Doch wie entsorgt man seinen gebrauchten Mund-Nasen-Schutz richtig? Das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz sowie die Wiener MA 48, die für Abfallwirtschaft und Straßenreinigung zuständig ist, raten dazu, Masken keinesfalls unachtsam wegzuwerfen oder offen liegen zu lassen.

Schutzmasken sollten unbedingt nur im Restmüll entsorgt werden. Im Falle einer Corona-Infektion wird empfohlen, die Masken noch in einem extra Müllsack in die Tonne zu geben. Der Restmüll wird anschließend in Österreich in der Regel verbrannt, die Energie wird für Fernwärme oder Stromerzeugung genutzt.

Falsche Entsorgung

Tabu für die gebrauchten Masken sind Altpapier- oder Wertstoffcontainer, genauso wie der Biomüll. Der Grund dafür ist unter anderem, dass sie zu viele Kleinteile enthalten, die weder recycle- noch kompostierbar sind.

Ebenfalls dringend unterlassen sollte man es, Einwegmasken ins Klo zu werfen. Dort können sie die Toilette - wie jeglicher anderer Abfall außer Klopapier - verstopfen. Schaden können sie darüber hinaus auch in den Pumpen des Abwassersystems verursachen.