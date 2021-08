YouTube löschte Kanal von österreichischem Videokünstler

Die US-amerikanische Videoplattform YouTube hat vergangene Woche den Kanal des renommierten österreichischen Videokünstlers Oliver Ressler gelöscht und bisher nicht auf seinen Einspruch reagiert. Betroffen sind unter anderem politisch engagierte Videos, die in wichtigen internationalen Ausstellungen gezeigt wurden. „Ich habe eigentlich gar nicht mit so etwas gerechnet und bin überrascht“, sagte Ressler am Dienstag in einem Telefonat mit der APA.

Ressler hatte am 2. August ein Mail bekommen, in der allgemein auf die Löschung seines YouTube-Kanals hingewiesen wurde. „Es wurden mehrere Gründe angegeben, die jedoch alle nicht auf meinen Kanal zutreffen“, erklärte der österreichische Künstler.

Google hat sich zum Vorfall noch nicht geäußert

Anschließend habe er sofort die Löschung beeinsprucht, nach der Bestätigung, dass dieser Einspruch eingelangt sei, jedoch nichts mehr von Youtube gehört. Die marktführende Videoplattform ist Teil des Google-Konzerns, der zunächst eine APA-Anfrage zur Causa Ressler unbeantwortet ließ.