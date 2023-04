YouTuber angeschossen beim Versuch, einen Streich zu spielen

Was der geplante Streich war, wurde in den Berichten nicht genauer erörtert. Cooks Vater gab gegenüber WUSA9 an, dass der YouTuber den Passanten mit seinem Handy gefilmt und versucht hat, ihn zu interviewen, bevor es zum Schuss kam.

"Ich habe einen Streich gespielt, einen einfachen Streich, und dieser Typ hat es nicht gut aufgenommen und auf mich geschossen", sagt Cook gegenüber dem Nachrichtensender WUSA9 . In dem Interview ist er in einem Krankenhausbett auf der Intensivstation zu sehen.

Der US-YouTuber Tanner Cook wurde beim Dreh eines seiner Videos schwer verletzt . Der 21-Jährige wollte einem ihm unbekannten Passanten in einem Einkaufszentrum im US-Bundesstaat Virginia eigentlich einen Streich spielen. Der Mann zog daraufhin wütend seine Waffe und schoss Kook in den Bauch.

Cook veröffentlicht seine Videos auf YouTube und TikTok unter dem Namen "Classified Goons". Seit Mai 2022 filmen seine Freunde und er Pranks, die mittlerweile Millionen von Klicks verzeichnen. In ihren Videos geben die jungen Männer etwa vor, in Geschäften zu urinieren oder tun so, als müssten sie auf Uber-Fahrer erbrechen. In vielen Aufnahmen ist erkennbar, dass sich die involvierten Personen deutlich unwohl fühlen.