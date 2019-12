YouTuber bastelt funktionierendes Proto-Lichtschwert

Das Lichtschwert ist eine der ikonischsten fiktionalen Waffen der Filmgeschichte. Aber so sehr man sich auch wünscht, ein echtes Lichtschwert in der Hand zu halten, der derzeitige Stand der Wissenschaft lässt es noch nicht zu. Die nötige Energie, die für den glühenden Leucht-Stab aufgebracht werden muss, erfordert deutlich mehr Batteriezellen, als in den Griff des Lichtschwerts passen würde. Daher entschied sich das Team von The Hacksmith, mit einer Retro-Jedi-Waffe anzufangen: Dem Proto-Saber.