In Dubai entsteht das zweithöchste Gebäude der Welt

Das höchste Gebäude der Welt steht in Dubai. Der Burj Khalifa ragt 829,8 Meter in die Höhe und wurde im Jahr 2010 fertiggestellt. In seiner Nachbarschaft soll nun ein weiterer Burj, was so viel bedeutet wie Turm, entstehen. Der Burj Azizi soll der zweithöchste Wolkenkratzer der Welt werden.

Der Sky Mile Tower in Tokio soll 1.700 Meter in die Höhe ragen und Platz für ungefähr 55.000 Menschen bieten. Ob die Pläne dafür überhaupt weiterverfolgt werden, darüber gibt es unterschiedliche Angaben.

Die höchsten Gebäude

Aktuell steht das zweithöchste Gebäude der Welt in China. Der Shanghai Tower weist eine Höhe von 632 Meter auf. Der Abraj Al Bait in Mekka in Saudi-Arabien ist mit einer Höhe von 601 Metern das aktuell dritthöchste Gebäude der Welt.

Der höchste Wolkenkratzer in Europa steht übrigens in Sankt Petersburg. Das Lachta-Zentrum ragt 462 Meter in die Höhe. Der Commerzbank Tower in Frankfurt ist mit 259 Meter Höhe der höchste Wolkenkratzer in Deutschland. In Österreich hält diesen Titel der DC Tower in Wien. Er ist 250 Meter hoch.

Das höchste Gebäude Amerikas findet sich in den USA. Mit 541 Metern Höhe ist das One World Trade Center der insgesamt siebthöchste Wolkenkratzer der Welt. Er wurde 2014 fertiggestellt und steht an der Stelle des am 11. September 2001 bei Terroranschlägen zerstörten alten World Trade Centers in New York City.