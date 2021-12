10 Spiele, die ihr in diesem Jahr vielleicht verpasst habt

Eingebettet wird das ganze in eine Rahmenhandlung, die unter anderem über journalistische Beiträge indirekt erzählt wird. Man erfährt hier und da etwas über Raumfahrtprogramme oder den "Gravitiy-Antrieb" der Kugel. Einfach serviert bekommt man den Inhalt aber nicht und so bleibt viel Raum für Interpretation. Exo One hat etwas meditatives und ist eine aufregende Spielerfahrung, die ohne große Action auskommt.

Eines der überraschendsten Spiele dieses Jahr war - zumindest für mich - Exo One . Eigentlich macht man gar nicht so viel, außer eine kleine Kugel mit Schwung über fremde Planeten zu navigieren. Über seltsame Konstruktionen katapultiert man sich von Planet zu Planet, allesamt atemberaubend gestaltet.

Wer Aufbauspiele liebt, wird hier seine Freude, eine Herausforderungen und sogar was zum Nachdenken haben. Denn bei Let’s build a Zoo geht es nicht nur darum, seinen Zoo zu erweitern, zu gestalten und mit mehr Besucher*innen auch mehr Geld zu verdienen. Sondern es geht um moralische Entscheidungen, Gleichberechtigung, Umweltbewusstsein und das Tierwohl. Baue ich Windkraftanlagen oder zapfe ich lieber die Stromleitung des örtlichen Netzes an? Kaufe ich seltene Tierarten auf dem Schwarzmarkt, oder rette ich Tiere vor Waldbränden?

It Takes Two

Wer die diesjährigen The Game Awards verfolgt hat, kam an It Takes Two nicht vorbei. Wie der Name schon sagt, braucht man für dieses gelungene Koop-Game zwei Spieler*innen. Gemeinsam schlüpft man in die Rolle eines zerstrittenen Paares, das kurz vor der Scheidung steht. Der Wunsch der Tochter nach Frieden verwandelt sie in Puppen, die wie in “Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft” durch den Garten ins Haus gelangen müssen.

Dabei treffen sie auf allerlei kriegerische Eichhörnchen und Wespen, schweben über Bällebäder, gleiten durch bezaubernde Schneelandschaften (gefangen in einer Schneekugel) und treten gegen eine lebendig gewordene Affen-Astronauten-Puppe an. Die Fähigkeiten der beiden ergänzen sich und nur gemeinsam können Gegner besiegt und Rätsel gelöst werden. Mit fortschreitendem Spiel wird aber immer deutlicher, dass das Verhalten der beiden Streitenden mindestens fragwürdig, manchmal sogar abstoßend ist. Im Kontrast zum niedlichen Look waren Szenen dabei, die mich emotional sehr mitgenommen haben - die Spielerfahrung war aber umso intensiver.

It Takes Two ist ein EA-Spiel und benötigt damit einen Origin-Account. Positiv daran ist, dass nur eine/r der beiden Spieler*innen das Game kaufen muss, die andere Person kann sich per Freunde-Pass zuschalten. Es ist für PS4 und PS5, Xbox One und Series X/S (in EA Play enthalten), und PC (Origin und Steam) für 39,99 Euro verfügbar. Immer wieder ist es aber im Sale um ungefähr 25 Euro erhältlich.