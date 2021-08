Twelve Minutes im Test: Leben. Sterben. Wiederholen

Mit hochkarätiger Besetzung (Willem Dafoe, Daisy Ridley, James McAvoy) will das Point&Click-Adventure begeistern. Das Zeitschleifen-Prinzip funktioniert, die Geschichte hält aber nicht, was sie verspricht.

Das Zeitschleifen-Spielprinzip von Twelve Minutes ist eigentlich ein so ursprüngliches, man wundert sich, dass es nicht schon häufiger angewandt wurde. Schon in den 80er Jahren ist man beim Versuch, ein Spiel zu besiegen immer und immer wieder gestorben, bis man genau wusste, was man machen musste, um weiterzukommen. Zuletzt nutze Returnal (hier im futurezone-Test) das Prinzip und Filme wie Edge of Tomorrow (2014) setzten es ebenfalls gelungen um.

In Twelve Minutes schlüpft man nun in die Rolle eines Namenslosen, der zusammen mit seiner Frau brutal von einem vermeintlichen Polizisten überfallen wird. Die Szene endet für mich, nachdem der Polizist den Mann getötet hat. Und sofort wacht er wieder auf, die Zeit wurde zurück gespult. Unsere Frau ahnt noch nichts vom Angreifer und will uns mit einem selbstgemachten Nachtisch überraschen. Nun ist es unsere Aufgabe, ihren Tod - und unseren - innerhalb von 12 Minuten zu verhindern, danach beginnt alles von vorn. Dabei erfahren wir Stück für Stück, warum wir überhaupt angegriffen werden. Wie eine Zwiebel schält sich die Story mit jeder Runde ein Stückchen weiter auf.