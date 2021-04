Apple Arcade fügt 32 neue Spiele hinzu

Besonderes Highlight für alle, die es bisher verpasst haben: Das gefeiert Puzzle-Spiel Monument Valley ist nun auch verfügbar. Im Spiel muss die Architektur durch die richtige Perspektive so manipuliert werden, das neue Wege frei werden.

Auch das minimalistische Puzzle-Game des österreichischen Studios Kunabi Brother hat es zu Apple Arcade geschafft. Dabei wird über die Touch-Steuerung eine Linie in Bewegung versetzt, die bunte Punkte einsammeln muss.

Fantasian

Das JRPG von Final-Fantasy-Entwickler Hironobu Sakaguchi spielt in einer von Maschinen beherrschten Welt, in der sich Protagonist Leo zurechtfinden muss. Er verlor bei einer Explosion sein Gedächtnis. Auf der Suche nach seinem Vater hilft ihm Kina, die Leo zuvor in Visionen gesehen hat.