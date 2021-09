Die besten Baskteball-Games für iOS und Android

Während der Start der Regular Season in der NBA noch knapp einen Monat entfernt ist, hat die Saison für Fans von Basketball-Games bereits begonnen. Am 10. September erschien mit NBA 2K22 der neuste Teil aus dem 2K-Universum.

Bouncy Basketball

Auch Bouncy Basketball schlägt in die Kerbe der simplen Arcade-Spiele. Das Spiel in Pixel-Art setzt dabei auf möglichst einfaches Gameplay in Kombination mit umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten, die abwechslungsreiche Partien in unterschiedlichsten Modi bieten.

Theoretisch können wir in Bouncy Basketball jederzeit und innerhalb von Sekunden loslegen. Zur Auswahl gibt es gleich mehrere bunte Courts, die sich unter anderem in der klassischen Halle, im Hinterhof oder am Strand befinden. Zur Auswahl steht auch, ob wir alleine oder mit mehreren Spielern spielen wollen.

Um die Partie kurz und knackig zu halten, können bis zu vier Viertel mit bis zu jeweils 90 Sekunden maximaler Spielzeit eingestellt werden. Im Spiel selbst haben wir ganz klassisch die Möglichkeit auf Zweier, Dreier und Buzzer-Beater.

Selbstverständlich können wir bei guter Verteidigung dem Gegner auch den Ball abnehmen. Die Steuerung findet über klassische Wischgesten statt. Gespielt werden kann alleine oder auf dem geteilten Screen mit Freunden.

Bouncy Basketball ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.