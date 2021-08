Brückenbauen und Schleimen: 5 Physik-Games für iOS und Android

Das Thema Physik spielt in Games eine besonders wichtige Rolle. Während die Darstellung von realer Physik früher vor allem an grafischen Elementen scheiterte, ist eine perfekte oder zumindest nachvollziehbare Physik für gute Games mittlerweile unerlässlich.

In den verschiedenen Welten bzw. Level müssen wir nämlich Schluchten und andere Hindernisse überwinden. Formen die Goos dabei keine stabile Kette oder verstärken wir das Konstrukt nicht an kritischen Punkten, bricht unsere Verbindung schnell zusammen. In manchen Levels spielen auch Ballons oder Wind eine Rolle, die wir für unseren Erfolg nutzen können, die Herausforderung aber auch schwerer machen.

Drei Goos formen dabei meist ein Dreieck, werden weitere schwarze Kugeln angehängt, entstehen immer neue Dreiecke. Die Herausforderung besteht einerseits in der beschränkten Anzahl der Goos, die uns zur Verfügung stehen und andererseits in der Physik, die uns das Leben beim Aufbau schwer macht.

Bei Bridge Constructor Portal handelt es sich um eine eigene Version des beliebten Spiels Bridge Constructor, welches mit Elementen von Valves Portal kombiniert wurde. In Bridge Constructor Portal geht grundsätzlich darum, die Testfahrzeuge von einem Ende zum anderen zu befördern, ohne dass diese in der giftigen Suppe landen.

In den beiden Altos-Games rutscht unsere Figur auf Snowboard oder Skis durch die vielen verschiedenen Welten. Mit Tipp- und Wischgesten gilt es Hindernissen auszuweichen bzw. über sie hinwegzuspringen. Erfolg definiert sich in den Alto's-Teilen über die Höhe bzw. Weite der Sprünge, die sich ohne Schnickschnack an die physikalischen Gesetze halten. Zusätzliche Belohnungen lassen sich über das Erfüllen von Vorgaben ergattern, die weitere große Sprünge ermöglichen.

Mit dem Durchschneiden alleine ist es aber nicht getan. Je nach Positionierung der Süßigkeiten müssen wir die Seile manchmal in der richtigen Reihenfolge durchschneiden oder erst Schwung aufnehmen lassen. In den kontinuierlich schwerer werdenden Levels geht es einzig darum, den gefräßigen Om-Nom zu füttern. Manchmal reicht ein Süßigkeit, manchmal müssen wir mehrere oder alle Süßigkeiten zu Om-Nom befördern, um das Level zu bestehen.

In jedem Level finden wir Om-Nom an einer bestimmten Stelle platziert, wo dieser auf seine Süßigkeiten wartet. Die Süßigkeiten finden sich dann an vielen verschiedenen Positionen hängend und liegend verteilt über das Level. Oft hängen diese beispielsweise an Seilen, die wir dann durchschneiden müssen, um sie in den freien Fall zu schicken.

Den Kräften der Gravitation sind wir in Cut the Rope ausgeliefert. Das Spiel aus der russische Spieleschmiede ZaptoLabs begeistert seit mehr als zehn Jahren schon Jung und Alt. Im Mittelpunkt von Cut the Rope steht ein kleines froschähnliches Monster namens Om-Nom , das ständig gefüttert werden möchte.

Getting Over It

Getting Over It gehörte wohl nervigsten Game der Spielgeschichte. Wer dank Gravitation und Momentum schon immer die Nerven bei einem Game verlieren wollte, ist bei Getting Over It genau richtig. Es verlangt von seinen Spieler*innen nicht nur Geschick, sondern auch viel Geduld und psychische Stärke.

Das Setting von Getting Over It ist grundsätzlich sehr einfach. Ausgestattet mit einem großen Hammer müssen wir unseren Protagonisten durch die Welt bewegen. Dieser steckt dabei in einem Kessel, den er nicht verlassen kann. Nur mithilfe des Hammers bewegen wir uns vorwärts und rückwärts, sowie vor allem nach oben.

Es gilt hauptsächlich steile Wände und unzählige Hindernisse zu überwinden. Neben der spielerischen Herausforderung sind es aber vor allem die Rückschläge, die Getting over it zu so einem besonderen Spiel machen. Wird einmal der richtige Ansatz verpasst oder der Hammer zu langsam geschwungen, kann es schnell meterweit in die Tiefe gehen. Im schlimmsten Fall stürzen wir dann sogar an den Startpunkt zurück.

In Getting Over It gibt keine Items, die gesammelt werden können. Wir müssen lediglich den höchsten Punkt der Map erklimmen. Die meisten Spieler werden für das komplette Game mehrere Stunden bzw. Tage brauchen. Und einige Nerven.

Getting over it ist um 4,99 Euro für iOS und um 5,49 Euro für Android erhältlich.