Call of Duty: Hacker verbreiten Virus über Online-Multiplayer

Hacker nutzen die Online-Lobbys von Call of Duty: Modern Warfare 2, um Schadsoftware in Umlauf zu bringen. Das Spiel von 2009 begeisterte weiterhin Spieler*innen, die sich über die Plattform Steam gemeinsam mit anderen online messen. Der neue Virus verbreitete sich automatisch in dessen Online-Lobbys, in denen man auf den Beginn der Spielrunden wartet.

Im Steam-Forum des Spiels begaben sich Spieler*innen sogleich auf die Suche nach der Schadsoftware. Ihre Analyse ergab, dass es sich um einen Wurm handelt, der sich selbst verbreitet. Wurde ein* Spieler*in infiziert, wir die Software automatisch an andere weitergegeben. Das Programm scheint explizit für MW2 geschrieben zu sein.