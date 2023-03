Die Siedler Neue Allianzen im Test: Wie man eine Marke zerstört

Ubisoft Düsseldorf (ehemals Blue Byte ) hat das Echtzeitstrategiespiel auf der Gamescom 2018 erstmals gezeigt und seither mehrfach umgebaut. Mitten in der Entwicklung ist der Vater der einst so beliebten Reihe aus Deutschland, Volker Wertich , ausgestiegen. Ohne zu viel zu spekulieren, zeichnet das doch ein sehr chaotisches Bild. Und das macht sich im Spiel bemerkbar.

Anders als bei jedem anderen Spiel, kann man nichts einstellen, bevor man ins Skirmish-Gefecht geht. Im Single Player kann man nur im „Gefecht“ oder „Extrem“-Modus 1 gegen 1 auf einer von 5 Zufallskarten spielen. Man kann maximal in den Einstellungen bestimmte Karten ausschließen. Im Mulitplayer kann man dann auch 2v2 und 4v4 spielen. Also Solo-Player zusammen mit einer KI oder gegen mehrere Gegner kann man nicht spielen.

Das wäre noch verschmerzbar, wäre nicht die völlig verschwendete Lebensmittelwarenkette . Es gibt zwar Fischerhütte, Getreidefarm, Mühle, Bäckerei und Bauernhof – die produzierten Lebensmittel dienen aber lediglich zur Beschleunigung der Arbeit in Minen, Schmelzen und Schmieden. In früheren Siedler-Teilen rührten die Arbeiter keinen Finger, wenn sie kein frisches Brot, Schinken oder Fische bekommen haben.

Ich sag’s wie’s ist: Das ist unfassbar fad. Der „Extrem“-Modus macht das Spiel einfach nur schwieriger, indem nach einigen Minuten immer mehr Gebäude blockiert werden. Diese können dann nicht mehr gebaut werden, weshalb man im Voraus planen muss. Wenn Feinde die Gebäude abbrennen, hat man Pech gehabt. Wirklich kreativ ist das nicht.

Uninspirierte Kampagne

Deswegen habe ich mich der Kampagne gewidmet. Hier setzt sich die schlechte Qualität fort: Abstürze und fehlende deutsche Übersetzungen sind sogar noch hinnehmbar. Schlimmer ist die unkreative und unlogische Geschichte, in der wir vor Krieg flüchten, um dann mit den übrig gebliebenen Siedlern kurz nach dem Neuaufbau gleich wieder (unnötig) einen Krieg anzufangen. In trägen Zwischensequenzen stehen die immer selben beiden Figuren am selben Tisch und bereden die nächsten Schritte.

Immerhin gibt einem die Kampagne Missionsziele, die es zu erreichen gilt. Das macht mehr Spaß, ist aber auch keine Herausforderung. Angriffe durch die KI sind gescriptet. Das heißt beispielsweise, dass man irgendwann nicht mehr angegriffen wird, weil der Feind keine Einheiten produziert. Stattdessen erscheinen einfach bestimmte Gegner, wenn das Spiel es vorsieht.

Übrigens kann man nicht nur Militärgebäude angreifen und besetzen, wie in früheren Teilen. Man fackelt alles nieder, was einem in den Weg kommt. Zerstört man ein Lagerhaus, fällt alles in sich zusammen und man hat gewonnen.