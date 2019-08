Dota-2-Champions erspielen sich Millionen

Am Wochenende ging das Finale von Valves Dota-2-Turniers The International über die Bühne. Zum zweiten Mal in Folge konnte das Team OG den Sieg holen. Die Gewinner gingen mit umgerechnet 14 Millionen Euro nach Hause, insgesamt wurden Preisgelder im Umfang von 30,8 Millionen Euro ausgeschüttet.

Aufgeteilt auf die Mitglieder von OG bedeutet das eine Summe von umgerechnet rund 2,8 Millionen Euro pro Person, wie der E-Sports-Experte Rod Breslau schreibt. Zum Vergleich: Die Sieger des geschichtsträchtigen Tennis-Turniers Wimbledon Novak Djokovic und Simona Halep bekamen jeweils 2,6 Millionen Euro. Golfer-Legende Tiger Woods räumte beim heurigen Masters 1,9 Millionen Euro ab.